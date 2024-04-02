شكرا لمتابعة خبر عن المدير التنفيذي لمستشفيات ⁧‫الحرم ‬⁩: لا يوجد حالات فيروسية تهدد الصحة خلال موسم العمرة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المدير التنفيذي لمستشفيات ⁧‫الحرم المكي‬⁩ الدكتور عبدالله الحارثي، أنه لم يتم تسجيل أي حالات فيروسية تهدد الصحة العامة خلال موسم ⁧‫العمرة‬⁩.

ويُشار إلى أنه منذ بدء شهر رمضان سجلت وزارة الصحة أرقام وحالات علاجية كبيرة جدًا للتعامل مع أكبر عدد ممكن من الحالات الصحية؛ تحديدًا في مستشفى أجياد ومستشفى الحرم للطوارئ.

وقال الحارثي في حديثه لقناة العربية :” هناك دعم كبير بوجود الفرق الطبية الإسعافية بالمنطقة المركزية وكذلك فرق الطب الوقائي للاستجابة لأي بلاغات تهدد الصحة العامة وكذلك تواجد القوى العاملة على مدار الساعة .”

وأوضح أن تكاتف وتنسيق كافة القطاعات المشاركة أسفر عن موسم عمرة مميز بفضل الله. ‏⁧‫