شكرا لمتابعة خبر عن أمير جازان يكرم مواطنين لإنقاذهما عائلة محتجزة في سيول الريث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كرم أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر، المواطنين عبدالله يحيى الريثي، وحسن جابر الريثي، لإنقاذهما عائلة محتجزة في سيول محافظة الريث.

وكان نجح مجموعة من الشباب من محافظة ‎الريث بجازان من إنقاذ أسرة كاملة مكونة من 12 فرد بعد أن احتجزتهم سيول وادي ‎لجب.

وكان مقطع فيديو قد وثق موقفهما الشجاع حيث توجها بسيارتهما وسط سيول وادي تجاه أسرة جرفتها السيول وغير قادرة علي الخروج، حتى تمكنوا من إنقاذهم، ونقلهم إلى سيارتهم.

ولاقى هذا المقطع الذى تم تداوله على نطاق واسع على ردود أفعال إيجابية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بموقف الشباب البطولي وحرصهم على إنقاذ الأسرة من السيول.

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