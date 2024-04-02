شكرا لمتابعة خبر عن جانب من فيضان سد وادي ‎بسل في ‎الطائف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مقطع فيديو متداول عن فيضان سد وادي ‎بسل في ‎الطائف، بعدما شهدت المنطقة سقوط أمطار غزيرة.

وشهدت منطقة الطائف اليوم هطول أمطار غزيرة، وشدد الدفاع المدني على جميع المواطنين بضرورة توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة ‫مكة المكرمة ومنها الطائف.

كما أعلن الدفاع المدني عن إغلاق لطريق الهدا “جبل كرا” بالاتجاهين، بشكل مؤقت بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة.