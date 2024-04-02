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تراند اليوم : بالفيديو.. الدكتور نزار باهبري يكشف عن مرض جديد سيصبح السبب الأول لوفاة البشر عام 2040 !

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صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور نزار باهبري، أن البكتيريا ستكون السبب الأول الذي سيؤدي لوفاة البشر عام 2040.

وقال: " الحين أمراض القلب والأورام رقم 1، لكن في عام 2040 البكتيريا ستكون رقم 1عالميا لعدم وجود مضادات تشتغل وعدم الوصول إلى مضادات جديدة" .

وأضاف: " عندما تم اكتشاف المضاد الحيوي، البكتيريا حتى تقاومه وما تموت منه أحيانا تأخذ 3 أو 4 سنوات"، مشيرا إلى أن آخر مضاد حيوي فعال اكتشفه الإنسان كان قبل 3 سنوات".

وتابع:" الفترة بين اكتشاف الدواء وأن البكتيريا لم تعد تموت منه أحيانا تكون الفترة 3 شهور أو شهرين وتتعلم البكتيريا كيف تقاومه وتكسره وهذا بسبب كثرة المضادات".
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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