3 أسباب لاختلاف مبلغ معاش الضمان الاجتماعي من شهر لآخر

كشف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها التوعوي لمستفيدي الضمان الاجتماعي عبر منصة X عن 3 أسباب لاختلاف مبلغ المعاش المستحق من شهر الآخر، وكانت الأسباب كالتالي:
1- ارتفاع في أحد مصادر دخل الأسرة، مثل وجود زيادة في الراتب الشهري.
2- وجود مصدر دخل جديد للأسرة.
3- نقص أو زيادة في عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة أو عدم التأهيل.
و تعمل الوزارة على مراجعة توفر اشتراطات استحقاق معاش الضمان الاجتماعي لجميع الأسر بشكل شهري وعليه يظهر اختلاف في مبلغ المعاش المستحق من شهر الآخر.
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