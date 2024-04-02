3 أسباب لاختلاف مبلغ معاش الضمان الاجتماعي من شهر لآخر

كشف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها التوعوي لمستفيدي الضمان الاجتماعي عبر منصة X عن 3 أسباب لاختلاف مبلغ المعاش المستحق من شهر الآخر، وكانت الأسباب كالتالي:

1- ارتفاع في أحد مصادر دخل الأسرة، مثل وجود زيادة في الراتب الشهري.

2- وجود مصدر دخل جديد للأسرة.

3- نقص أو زيادة في عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة أو عدم التأهيل.

و تعمل الوزارة على مراجعة توفر اشتراطات استحقاق معاش الضمان الاجتماعي لجميع الأسر بشكل شهري وعليه يظهر اختلاف في مبلغ المعاش المستحق من شهر الآخر.