شكرا لمتابعة خبر عن مُسعف يباشر حادث دهس ليتفاجئ بأن المتوفى عمه! .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فوجئ مُسعف من الهلال الأحمر السعودي عند وصوله لمباشرة حادث دهس في أحد مناطق المملكة ، بأن الميت هو عمه .

وأوضح المُسعف عبدالرحمن القحطاني تفاصيل الحادث خلال حديثه مع برنامج «الراصد» ، حيث أشار إلى مدى ارتباطه بالعمل ونظراً لبُعد المسافة ، لم يلتقِ بعمه منذ فترة ، ليعاتبه خلال اتصال هاتفي ” .

وتابع : ” وعدت عمي بالزيارة خلال المكالمة في اليوم الثاني ، ولكن تلقيت إشارة بحادث دهس ، ووصلت للمكان مع فريق الإنقاذ ، وما كنت متوقع إن الحالة تكون عمي ، في بداية الأمر لم أتعرف عليه بسبب بشاعة المنظر ” .

واختتم حديثه : ” جاء وجهه على وجهي ، ثم أدركت في النهاية أن عمي بين يدي ، وفاضت روحه لخالقها ” .