تراند اليوم : بعدما وعد عمه بزيارته.. بالفيديو: المسعف "عبد الرحمن القحطاني" يروي أصعب موقف تعرض له أثناء مباشرة حالة وفاة في حادث مروري

صحيفة الخليج 365: تعرض المسعف عبدالرحمن القحطاني، لصدمة أثناء مباشرة حادث سير وتبين أن المتوفى هو عمه.

وتلقى القحطاني اتصالاً من عمه يعاتبه على طول الغياب، وأنه لم يقابله منذ فترة طويلة، فقال القحطاني لعمه أنه سوف يزوره في اليوم التالي.

وعجَّل القدر بلقاء القحطاني بعمه، ليباشر حادث توفي فيه الأخير.

وقال القحطاني خلال برنامج الراصد على قناة الإخبارية:" خلال الاتصال بلغت عمي بأنني سوف أزوره بعد دوامي، وبعد إبلاغنا بالحادث توجهنا إليه".

وأضاف القحطاني:" أثناء متابعتي للموقع لم أكن أتوقع هذا الأمر، الحالة كانت منكبه على وجهها، عندما قلبت الحالة رأيت وجهه، ولحظتها لم أشعر بنفسي هل أنا نائم أو أحلم، وعمي هو اللي كان بين يدي".