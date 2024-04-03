تراند اليوم : بعد قصف قنصلية إيران بدمشق.. وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه رسالة إلى كافة بلدان الشرق الأوسط

صحيفة الخليج 365: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، "نحن في حرب متعددة الساحات، هجوميا ودفاعيا".

وتابع خلال اجتماع مع أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست: " أننا نتلقى أدلة على ذلك كل يوم، بما في ذلك الأيام القليلة الماضية، ونعمل في كل مكان كل يوم لمنع تقوية أعدائنا ولنوضح لكل من يعمل ضدنا، في جميع أنحاء الشرق الأوسط، أن ثمن العمل ضد إسرائيل سيكون باهظا".في إِشارة إلى الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وحول الوضع في غزة قال: "توقفت حماس عن العمل كمنظمة عسكرية في معظم أنحاء قطاع غزة. ويختبئ قادته في الأنفاق، وقد فقدوا قدرتهم على القيادة والسيطرة في معظم أنحاء القطاع"، مضيفا: "تشير المعلومات التي تم الحصول عليها من التحقيقات مع الإرهابيين إلى وجود تنظيم منحل من لواء رفح في غزة بكتائبه الأربع، وسنتعامل معه قريبا".