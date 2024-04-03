3 منح لدعم أبحاث مراكز ومختبرات جامعة جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت جامعة جدة، ممثلة في عمادة البحث العلمي والابتكار، 3 منح ضمن المنح الوطنية لدعم الأبحاث، وذلك ضمن مشاركتها في مبادرة «إعادة تفعيل ودعم المختبرات والمراكز البحثية» المقدمة من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار. وتمثلت المنح الجهات البحثية الفائزة في مختبر إلكترونيات الطاقة والطاقة المتجددة، ومختبر إدارة العمليات المستدامة والطاقة، والمختبر الجامعي لطائرات بدون طيار للخدمات اللوجستية الذكية. ويهدف برنامج دعم المختبرات والمراكز البحثية، إلى دعم وتعزيز الإمكانات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار لريادة المملكة في التقدم العلمي والتكنولوجي، وهو أحد أهم برامج رؤية جامعة جدة السعودية الحديثة، متمثلا في برنامج البحث والابتكار.

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