شكرا لقرائتكم خبر شراكة استراتيجية تجمع ملكية العلا بمدينة خنان الصينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتشمل الشراكة إنشاء مختبر أثري قائم على التقنية، وإجراء أنشطة التنقيب، والقيام بأنشطة بحثية في علم الآثار، وبناء روابط بين المواقع التراثية في العلا وخنان، وتنفيذ برامج التبادل المشترك والتعليم وتنمية المواهب، والتعاون في المعارض والفعاليات الفنية والثقافية وتقنيات المتاحف مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز.
وانضمت العلا كونها عضوا مؤسسا في التحالف السياحي الدولي لمدن طريق الحرير، وذلك في إطار دعم التعاون والترابط الثقافي بين المملكة والصين، ويهدف هذا التحالف إلى وضع ركائز لتعاون مثمر بعيد المدى، وتبادل المعرفة بين المدن التي تحظى بأهمية سياحية وتاريخية وثقافية بارزة داخل الصين وخارجها.
وبانضمامها إلى 58 مدينة من الأعضاء المؤسّسين له في 26 دولة من مختلف القارات؛ ستشارك العلا في المنتديات والوفود والفعاليات الدولية لتعزيز السياحة والتنمية المستدامة في شمال غرب شبه الجزيرة العربية والمدن الأعضاء.
الشراكة تتضمن:
- تعزيز المعرفة والموارد المشتركة.
- التركيز على علم الآثار.
- الحفاظ على التراث الثقافي والمتاحف.
- التعاون البحثي وتنمية المواهب.
- السياحة والتبادلات الثقافية الأخرى.
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