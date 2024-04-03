«ثقافة جدة» تكرم النعمي في يوم المسرح العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت جمعية الثقافة والفنون بجدة أمس الأول، بـ»يوم المسرح العالمي» بحضور عدد من المثقفين والفنانين. وأوضح مدير الجمعية محمد آل صبيح، أن الجمعية تسعى مع جميع الجهات لتسخير كل الإمكانات للنهوض بمشروع المسرح السعودي وتكريم الرموز والرواد في يوم المسرح لعام 2024م، وتم اختيار أستاذ السردية المعاصرة والمسرح بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن النعمي ليكون الشخصية المكرمة لهذا العام تقديرا لجهوده الكبيرة في الارتقاء بالمشهد الثقافي والمسرحي ودوره الفاعل في الفترة التي تولى فيها مهمة الإشراف على المسرح في الجمعية.

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