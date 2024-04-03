فوز 5 طالبات سعوديات في تحدي أبل العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشركة العالمية (Apple ) عن فوز 5 طالبات بأكاديمية مطوري أبل بالشراكة مع أكاديمية طويق في تحدي الطلاب العالمي لبرمجة التطبيقات بلغة (Swift)، حيث اختير عدد من الطالبات لاستضافتهن في مؤتمر أبل العالمي للمطورين (WWDC)، الذي يقام سنويا بمقر الشركة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، للإعلان عن أحدث التقنيات والتحديثات والأنظمة. وتهدف هذه الزيارة إلى بناء العلاقات المهنية والمعرفية للمطورين والمبرمجين، وحضور ورش العمل المصاحبة، وإتاحة فرصة الالتقاء بقيادات التقنية والبرمجة من مختلف دول العالم. كما عبرت المدير التنفيذي لأكاديمية مطوري أبل عهود النايل عن تهانيها للطالبات الفائزات، اللاتي تفتخر الأكاديمية بهن وبتمثيلهن للتقنيين السعوديين والمنافسة على الصعيد المحلي والعالمي. وأضافت بأن التطبيقات الفائزة في التحدي جاءت لتقدم حلول لمشكلات وتحديات مجتمعية، وأن الأكاديمية تعمل بشكل حثيث ومستمر لبناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية، ورحبت بالفتيات الراغبات بالالتحاق بالمعسكرات الاستفادة من فترة التسجيل المتاحة حاليًا والانضمام عبر موقع الأكاديمية الالكتروني. الطالبات الفائزات:

جواهر العنزي

أفراح جبير

هيا السابر

وجد الهدلق

الجوهرة المسعود



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