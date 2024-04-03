تراند اليوم : "الوحيد المتبقي على قيد الحياة" .. شاهد:صورة ل "حسن نصرالله" مع 4 قادة إيرانيين قتلوا جميعا

صحيفة الخليج 365: عرضت وسائل إعلام إيرانية صورة تجمع الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بقادة إيرانيين وواحد لبناني، قتلوا جميعا باستهدافات إسرائيلية وأميركية.

وضمت الصورة إلى جانب نصر الله، قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قتل في ضربة أميركية، استهدفته قرب مطار بغداد الدولي، والقائد في الحرس الثوري اللواء أحمد كاظمي والذي قتل في حادث تحطم طائرة، كانت تقله قرب مدينة أرومية.

كما ضمت الصورة القيادي في حزب الله اللبناني، عماد مغنية قتل في دمشق عام 2008، وقائد عمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي والذي قتل بضربة إسرائيلية استهدفت مقر القنصلية الإيرانية بدمشق.