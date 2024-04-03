تراند اليوم : بالفيديو.. الأمير "عبدالرحمن بن خالد بن مساعد " يكشف عن سر عشقه لإسبانيا

صحيفة الخليج 365: كشف الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد ، خلال لقاء مع برنامج " الليوان" ، عن سر عشقه لإسبانيا.

وقال : أنا عشقت إسبانيا وهي عشقتني ، كل هذا ابتدى في سن الشباب ، وكان الواحد يقول وين يسافر وكنت جالس مع عمي محمد بن مساعد أسولف معاه ، ونصحني بإسبانيا وقال " بلد جميلة وتروحونها" .

الأسبان وحبهم للعرب

وأكمل: فرتبنا رحلة لها ، ووجدنا متعة غير طبيعية ، بلد جميلة وأهلها في التعامل ممتاز وحبهم للأجنبي والعرب وحبك لأي بلد يكون بالأخير بالناس اللي كانوا معنا واللي تعرفهم أسبان اصلهم عرب .

وواصل: البداية كانت سياحة ، ورجعنا وكانت نقلة لي أنا لأن في الربع الخالي ما تشوف أحد ونجلس فترات طويلة ولا تليفونات ولا شيء ، سبحان الله تروح دول الله معطيهم جنة ، فالأندلس جنة والبحر اللي فيها .

الملك سلمان ودعم إسبانيا

وأضاف: مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، اعطى لهم دعم ، وعنده قصر وبنى مسجد الملك عبدالعزيز مبنى جميل جدا ، فالمدينة تحبها بوجود خادم الحرمين .

وأردف: المرحلة الأولى في إسبانيا كانت سياحة ، أما المرحلة الثانية بعد لما رجعت سلمنا المزارع في الجنوب إلى شركة كبيرة بعقد كبير في المملكة ، وكان لدي شركاء وقاموا بكل شيء .

وأشار : أنه بعد ذلك أخذ قرار الدراسة في إسبانيا ثم أخذت منزل ، وتزوجت بعدما درست وخلصت . واستطرد: هناك في إسبانيا يحبونك ويتقبلونك ، وأكلهم زين وجمال وخضرة .