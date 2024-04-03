تراند اليوم : بالفيديو.. الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد يروي قصة طلب ملك إسبانيا منه الوساطة للتواصل مع الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد

صحيفة الخليج 365: روى الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد، قصة طلب ملك إسبانيا منه الوساطة للتواصل مع الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد.

وقال الأمير عبدالرحمن بن خالد، خلال لقاء مع برنامج "الليوان": كنت في مكتبي بالرياض وفجأة اتصل علي موظف السنترال وأبلغني أنه في شخص يحكي إسباني ويريد التواصل معي.

وأكمل: اتصل بي شخص يدعى خوليان وقال إنه يكلمني من القصر الملكي في إسبانيا، ما صدقت، مشيرا: أخبرني أن ملك إسبانيا يريد التواصل مع الأمير عبدالله في موضوع خاص وطلب مني وسيلة للتواصل معه.

وزاد: قلت له أعطني تليفونك وأرجع أكلمك، وكان لي صديق في السفارة الإسبانية وقلت له اتصل علي شخص اسمه خوليان ويخبرني إنه من القصر الملكي تقدر تأكد لي المعلومة.

وواصل: طلب صديقي مني رقم خوليان وبعد فترة اتصل علي وقال لي إنه بالفعل من القصر الملكي في إسبانيا، لافتا: كلمت مستشار الملك الإسباني وقلت له لو تسمحلي جاءني معلومات (أنهم كانوا يبغون يكلمون الأمير عبدالله في قضية سياسية بين المغرب وإسبانيا على جزيرة صغيرة وكان سيحصل فيها تصادم).