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تراند اليوم : لا تثق في التاجر.. بالفيديو: الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد يكشف قصة المنافسة بين "مانجو" و "زارا" في السعودية

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صحيفة الخليج 365: كشف الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد قصة المنافسة بين "مانجو" و "زارا" في .

وأوضح خلال لقاء مع برنامج "الليوان"، أنه تفاجأ بافتتاح زارا فرع في المملكة"، وقال:" التاجر لا تثق فيه لأنه يقلب، كيف غير كلامه، أنا انصدمت لأنه يقول ما أدخل أي بلد إلا معي شريك".

وتابع :"حقين مانجو يعرفون بعض الظاهر، وقال لي أحنا بنكبر محلاتنا، وأول سنة فتحوا معي 150 متر ووصلوا إلى 350 ثم وصلوا 1000 متر، وقال لي شوف يا عبدالرحمن زارا منافسين سيأتون". مشيرا إلى أن زارا افتتحت فرع أمام مقر مانجو" .

وأضاف:" تفوقت زارا وصاحبها رجل عصامي ورجل داهية ما هو سهل وعنده قوة ويمتلك كل شيء وزارا ما يعلى عليها".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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