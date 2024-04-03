تراند اليوم : كنت هزغرد من الفرحة.. بالفيديو: لجين عمران تكشف حقيقة تسببها في طلاق شقيقتها ‎أسيل عمران

صحيفة الخليج 365: ردت الإعلامية لجين عمران، على الأنباء التي ترددت بأنها كانت السبب في طلاق شقيقتها أسيل عمران.

وقالت لجين عبر برنامج "حبر سري"، إن أسيل لا أحد يؤثر عليها بدليل أنها كانت ضد هذه الزواجة ولم تحضر كتب الكتاب ولم تكن موافقة عليها.

وأضافت: كنت عارفة أنها ستطلق، مشيرة إلى أنها نبهت أهلها لكن ردوا عليها: أختك تحبه، قائلة: فتركتها تخوض التجربة.

وتابعت: عندما جاءت تخبرني أنها ستُطلق كنت هزغرد من الفرحة، مبينة أن الحدث الأكبر الذي جعلها تفيق هو موت طفلها بعد 6 أيام من ولادته فانكسرت نظارة الحب ورأت الأمور على حقيقتها.