تراند اليوم : بالفيديو: فيصل بن تركي يكشف كيف تعامل مع تمرّد 3 لاعبين أجانب قبل لقاء الهلال ورفضهم حضور تدريبات الفريق

صحيفة الخليج 365: روى رئيس النصر السابق الأمير فيصل بن تركي كيف تعامل بعد تمرّد 3 لاعبين أجانب قبل مباراة الهلال ورفضهم حضور تدريبات الفريق.

وقال خلال لقاء مع برنامج بودكاست ثمانية، إنهم قرروا الامتناع عن التمرين قبل لقاء الهلال بيوم واحد، مشيرا إلى أنه تحدث مع المدرب بعدم مشاركة أي لاعب امتنع عن التمرين ورفض إعطائهم فرصة.

وأضاف : ما تلوي ذراعي قبلها بيوم، مشيرا إلى أنهم جاءوا ثاني يوم للمعسكر فأمر بخروجهم من الفندق.

وبعدها قرر الأمير أن يبتعدوا عن الفريق حتى يعتذروا فاعتذر أحدهم فعاد للفريق والآخرين رحلوا.