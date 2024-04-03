السعودية | جمعية حقوق الإنسان تثمن قرار مجلس الوزراء بشأن تحمل الدولة الرسوم المترتبة على النازحين من دول الجوار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

ثمنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قرار مجلس الوزراء تحمل الدولة الرسوم المترتبة على من يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار لمدة (أربع) سنوات، والرسوم المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، بالإضافة إلى الغرامات المترتبة عليهم سابقاً والمرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.

وأكد رئيس الجمعية خالد بن عبدالرحمن الفاخري أن هذه اللفتة الإنسانية تأتي استمراراً لما تولية الدولة من اهتمام بحقوق الإنسان بمختلف جوانبه، وحرصهما الدائم والمستمر على بذل العطاء وسبل الخير في إطار الرعاية الدائمة لجميع أعمال الخير والإحسان وتعظيم أثرهما، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك.

وأعرب عن شكره للقيادة الرشيدة لدعمها الدائم لحقوق الإنسان من خلال المبادرات الدائمة للمملكة في دعم الأعمال الإنسانية الذي يمثل النهج العام للدولة وما اشتملت عليه من مرتكزات إنسانية، سائلًا الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.