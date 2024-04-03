السعودية | بعد زلزال تايوان العنيف وتحذيرات “تسونامي”.. السفارة باليابان تدعو إلى الالتزام بالتعليمات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليابان المواطنين السعوديين هناك بالتقيُّد بتعليمات السلطات المحلية، ذلك عقب صدور تحذيراتٍ من موجات تسونامي باليابان بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان في وقتٍ سابق.

وقالت السفارة اليوم: بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان هذا الصباح، تحذّر السلطات اليابانية من احتمالية حدوث تسونامي في مناطق جنوب غرب اليابان، وتهيب السفارة بالمواطنين التقيُّد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حالة الطوارئ يُرجى التواصل مع هاتف شؤون السعوديين: 09055833862؛ راجية السلامة للجميع.

وكان قد ضرب زلزالٌ عنيفٌ تخطت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة بحرية تقع قرب تايوان، وكان على عمق 15.5 كيلو متر.

وحُدد مركز الزلزال على بُعد نحو 25 كيلو متراً جنوب شرقي هوالين في شرق تايوان.

وأكّد مدير مركز تايبيه لرصد الزلازل وو شين-فو؛ أن هذا أعنف زلزال يضرب الجزيرة منذ 25 عاماً، مبيناً أن الزلزال قريبٌ من الساحل وضحل، وشعر به سكان تايوان والجزر المجاورة.