تراند اليوم : نائب إيراني يكشف عن السيناريو المتوقع للرد على استهداف قنصليتهم بدمشق.. ونشر صور لمسؤولين إسرائيليين في طهران للانتقام منهم

صحيفة الخليج 365: أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني والعضو السابق في الحرس الثوري إسماعيل كوثري، أن بلاده تتمسك بحقها لتوجية ضربة لإسرائيل في المكان المناسب، بعد استهداف قنصلية طهران في دمشق.

وقال : "هناك عناصر كثيرة فيما أسماها "جبهة المقاومة" سترد، مستطرداً: "وإذا لزم الأمر.. سنرد بأنفسنا"، في إِشارة منه إلى الجماعات الموالية لإيران في سوريا والعراق واليمن.

وأكد أن بلاده سترد بالمكان المناسب والوقت المناسب كذلك، معتبراً أن على إسرائيل تحمل مسؤولية أفعالها.

وفي السياق نفسه انتشرت صور لمسؤولين إسرائيليين في قلب العاصمة الإيرانية كتب عليها "سننتقم"، ومن أبرز المسؤولين الذين نشرت صورهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي والمتحدث باسم الجش دانيال هاغاري