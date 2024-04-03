تراند اليوم : 3 علامات في القدمين قد تكون مؤشراً للإصابة بـ "القاتل الصامت"

صحيفة الخليج 365: كشفت الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية "AAD" عن 3 علامات في القدمين يمكن أن تدل على وجود مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت الأكاديمية أن أمراض القلب والأوعية الدموية "القاتل الصامت" السبب الرئيسي للوفاة، فهي مسؤولة عن زهاء 18 مليون حالة وفاة سنويا، بحسب صحيفة إكسبرس.

وحول العلامات الثلاثة فهي تشمل:

1- تورم القدمين: حيث يعد تورم القدمين، وكذلك الساقين والكاحلين، أحد أعراض أمراض القلب، وذلك نتيجة لتراكم السوائل في القدمين وأسفل الساقين.

2- أصابع القدم الزرقاء: هي علامة محتملة على وجود انسداد في الأوعية الدموية، فحينما تشعر بالبرد الشديد، يمكن أن يتحول لون بشرتك إلى اللون الأزرق (أو الأرجواني)، وإذا كانت منطقة من جلدك زرقاء (أو أرجوانية) عندما تكون دافئاً، فقد يكون ذلك علامة على أن دمك لا يحصل على كمية كافية من الأكسجين، وقد يكون المريض في هذه الحالة يعاني من "متلازمة إصبع القدم الأزرق"، التي تحدث عند انسداد واحد أو أكثر من الأوعية الدموية.

3- كتل مؤلمة على أصابع القدم: تسمى الكتل الموجودة على أصابع القدم بـ"عقد أوسلر"، ووفقاً للأكاديمية الأمريكية إذا كنت تعاني من عدوى في القلب تُعرف باسم التهاب الشغاف، فيمكن أن تتطور هذه الكتل المؤلمة في أصابع يديك أو أصابع قدميك أو كلا المكانين، ويمكن أن يستمر وجود الكتل لبضع ساعات إلى عدة أيام. وبينما تختفي الكتل من تلقاء نفسها، يحتاج المرضى إلى علاج للعدوى".