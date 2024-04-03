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تراند اليوم : "تمارس الغمز واللمز".. قرقاش يستغرب من تصرفات دولة عربية شقيقة تجاه علاقاتها مع الإمارات

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صحيفة الخليج 365: استغرب المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش من تصرفات دولة عربية شقيقة حيال علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال قرقاش في منشور على حسابه في منصة "إكس" دون أن يوضح فيه أي دولة يقصد: "غريب أمر إحدى الدول الشقيقة البعيدة وهي تمارس الغمز واللمز حول علاقاتها مع الإمارات، وتواصل التلميحات المبطنة دون إفصاح أو توضيح".

وأضاف: "ومع ذلك فالترفع عن الرد والصبر على التطاول سيبقى سبيلنا، فالحكمة موروثة عند قيادتنا التي تعتبر العلاقات مع الدول الشقيقة أولوية وركيزة محورية في سياستنا".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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