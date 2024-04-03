شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن خالد يروي تفاصيل دخول ابنته كأول سعودية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد عن تفاصيل مشاركة ابنته الأميرة سيرين ابنة عبدالله في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأشار الأمير عبدالرحمن أن الأميرة سيرين تعتبر أول سعودية في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مؤكدًا أنه عند صدور قرار المشاركة النسائية، قرر الاشتراك للأميرة سيرين على الفور.

وأكد أن ابنته تفهم في جماليات الإبل أكثر منه بكثير، وأنه اشترى الإبل التي سيشارك لها، مؤكدًا أنه أسماها السعودية، وعلى اسم ابنته سيرين، مشيرًا أن هذه اللحظة كانت من أمتع اللحظات،معربًا عن سعادته بالفوز في المسابقة.