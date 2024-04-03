220 مخالفة للمرافق السياحية في مكة والمدينة

كثفت وزارة السياحة حملاتها الرقابية والتفتيشية على مرافق الضيافة ومقدمي الخدمات السياحية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان، وذلك للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار والتعامل المباشر مع الشكاوى المقدمة من قبلهم، وتم ضبط 220 مخالفة وتسجيل 1.280 شكوى بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة.

طاقة العمل

رفعت الوزارة طاقة العمل في غرف العمليات التي أنشأتها خصيصاً لهذا الغرض في كلٍ من العاصمة المقدسة والمدينة المنورة مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، ما نتج عنه زيادة عدد الجولات الرقابية والتفتيشية، حيث تجاوز عددها في العاصمة المقدسة أكثر من 900 جولة حتى حينه، وتم خلالها رصد أكثر من 160 مخالفة، شملت 140 مخالفة تتعلق بضعف جودة الخدمات المقدمة، و24 مخالفة لمزاولة النشاط دون ترخيص.

مرافق الضيافة

في المدينة المنورة، تجاوز عدد الجولات الرقابية والتفتيشية أكثر من 210 جولات، تم خلالها رصد 60 مخالفة، وتمثلت المخالفات في 54 مخالفة تتعلق بضعف جودة الخدمات المقدمة، و6 مخالفات تتعلق بمزاولة النشاط دون ترخيص.

وأبانت الوزارة أن غرف العمليات في مكة المكرمة والمدينة المنورة تتلقى الشكاوى المتعلقة بمرافق الضيافة والخدمات السياحية على مدار الساعة طيلة أيام الشهر الكريم، حيث تجاوز عدد الشكاوى الواردة في العاصمة المقدسة 1060 شكوى حتى تاريخه، فيما تجاوز عدد الشكاوى التي تم تلقيها في المدينة المنورة 220 شكوى، على أن يتم معالجتها خلال أقل من 24 ساعة من وقت ورودها.