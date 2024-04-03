220 مخالفة للمرافق السياحية في مكة والمدينة

طاقة العمل
رفعت الوزارة طاقة العمل في غرف العمليات التي أنشأتها خصيصاً لهذا الغرض في كلٍ من العاصمة المقدسة والمدينة المنورة مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، ما نتج عنه زيادة عدد الجولات الرقابية والتفتيشية، حيث تجاوز عددها في العاصمة المقدسة أكثر من 900 جولة حتى حينه، وتم خلالها رصد أكثر من 160 مخالفة، شملت 140 مخالفة تتعلق بضعف جودة الخدمات المقدمة، و24 مخالفة لمزاولة النشاط دون ترخيص.
مرافق الضيافة
في المدينة المنورة، تجاوز عدد الجولات الرقابية والتفتيشية أكثر من 210 جولات، تم خلالها رصد 60 مخالفة، وتمثلت المخالفات في 54 مخالفة تتعلق بضعف جودة الخدمات المقدمة، و6 مخالفات تتعلق بمزاولة النشاط دون ترخيص.
وأبانت الوزارة أن غرف العمليات في مكة المكرمة والمدينة المنورة تتلقى الشكاوى المتعلقة بمرافق الضيافة والخدمات السياحية على مدار الساعة طيلة أيام الشهر الكريم، حيث تجاوز عدد الشكاوى الواردة في العاصمة المقدسة 1060 شكوى حتى تاريخه، فيما تجاوز عدد الشكاوى التي تم تلقيها في المدينة المنورة 220 شكوى، على أن يتم معالجتها خلال أقل من 24 ساعة من وقت ورودها.
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