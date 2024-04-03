تراند اليوم : "الحبل انقطع".. مأساة الطفل ريان تتكرر في مصر بعد سقوط شاب في بئر عمقه 23 متراً

صحيفة الخليج 365: يسابق الأهالي في محافظ المنيا جنوب القاهرة في مصر، الزمن، لانتشال شاب سقط في بئر مياه جوفية منذ أكثر من 30 ساعة، وسط مناشدات على منصات التواصل الاجتماعي لتدخل الجهات المعنية للمساعدة في إنقاذه.

وسقط الشاب المدعو طه محمد عبد العزيز من أهالي قريبة عزاقة بالمنيا، أول أمس الإثنين في بئر عميق يصل إلى 23 متراً.

وحين علم الأهالي ظل التواصل معه ومحاولة إنقاذه منذ سقوطه يوم الاثنين في ساعة متأخرة من الليل، وتم مد حبل وبه هاتف للتواصل معه، إلا أنه بعد أن تم رفعه لخمس أمتار انقطع الحبل من جديد، ليعود إلى مكانه ويتم طلب المساعدة فى عملية الإنقاذ.

وأظهرت مقاطع فيديو ظهر احتشاد معدات ثقيلة بموقع الحادث، في محاولة لإجراء حفريات بمحيط البئر، لاستخراج الشاب أو "جثمانه"، غير إنها تقول إن هذه العملية "تواجه صعوبات نظرا إلى طبيعة الأرض الصخرية"، وهو الحادث الذى ذكر الجميع بقصة ريان المغرب الذى سقط فى البئر.