مبادرة موارد وتنمية الرياض الخضراء في السعودية الخضراء

نفذ فرع وزاره الموارد البشرية والتنمية الأجتماعيه بمنطقة الرياض مبادرة تشجير بمشاركة أكثر من 40 مركزاً وداراُ إلى جانب الفرع الرئيسي للمنطقة تزامنا مع مبادرات ( السعودية الخضراء). وتضمنت الفعالية حملة تشجير داخل وخارج المراكز والدور وكافة الفروع بمشاركة عدد من النزلاء والموظفين. ويسعى فرع الرياض إلى رفع مستوى الوعي لمنسوبيه وللمستفيدين من الخدمات بأهمية العمل على زيادة المساحات الخضراء في كافة المراكز والدور التابعه للفرع.



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