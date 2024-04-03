تراند اليوم : مساعد الرئيس الإيراني يعلن عن أول إجراء ضد إسرائيل لاستهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق

صحيفة الخليج 365: أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، أن حكومة بلاده ستعلن قريبا عن الشكوى القانونية ضد إسرائيل لاستهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال دهقان، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء للصحفيين حول الشكوى القانونية ضد إسرائيل بخصوص استهدافها القنصلية الإيرانية في دمشق: "سيتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي قرارا بشأن هذا الموضوع، لكننا سنعلن قريبا عن القرارات القانونية في هذا الخصوص".

وأضاف: "نحن الآن بصدد دراسة القضية من الناحية القانونية وسنصدر إعلانا في أقرب وقت ممكن".