شكرا لقرائتكم خبر «حقوق الإنسان» تشيد بتصحيح أوضاع النازحين بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ثمنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قرار مجلس الوزراء تحمل الدولة الرسوم المترتبة على من يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار لمدة 4 سنوات، والرسوم المترتبة عليهم سابقا، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقا، إضافة إلى الغرامات المترتبة عليهم سابقا والمرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.

وأكد رئيس الجمعية خالد الفاخري أن هذه اللفتة الإنسانية تأتي استمرارا لما تولية الدولة من اهتمام بحقوق الإنسان بمختلف جوانبه، وحرصهما الدائم والمستمر على بذل العطاء وسبل الخير في إطار الرعاية الدائمة لجميع أعمال الخير والإحسان وتعظيم أثرهما، لا سيما خلال رمضان المبارك.

وأعرب عن شكره للقيادة لدعمها الدائم لحقوق الإنسان من خلال المبادرات الدائمة للمملكة في دعم الأعمال الإنسانية الذي يمثل النهج العام للدولة وما اشتملت عليه من مرتكزات إنسانية، سائلا الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.