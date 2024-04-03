شكرا لقرائتكم خبر «حقوق الإنسان» تشيد بتصحيح أوضاع النازحين بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد رئيس الجمعية خالد الفاخري أن هذه اللفتة الإنسانية تأتي استمرارا لما تولية الدولة من اهتمام بحقوق الإنسان بمختلف جوانبه، وحرصهما الدائم والمستمر على بذل العطاء وسبل الخير في إطار الرعاية الدائمة لجميع أعمال الخير والإحسان وتعظيم أثرهما، لا سيما خلال رمضان المبارك.
وأعرب عن شكره للقيادة لدعمها الدائم لحقوق الإنسان من خلال المبادرات الدائمة للمملكة في دعم الأعمال الإنسانية الذي يمثل النهج العام للدولة وما اشتملت عليه من مرتكزات إنسانية، سائلا الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر «حقوق الإنسان» تشيد بتصحيح أوضاع النازحين بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.