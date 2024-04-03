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تسجيل وتوثيق 70 موقعا جديدا في السجل الوطني للآثار

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- بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت هيئة التراث تسجيل وتوثيق 70 موقعا أثريا جديدا في السجل الوطني للآثار، ليصبح عدد المواقع المسجلة 8917 موقعا أثريا في مختلف مناطق المملكة، تمثل في مجملها إرثا وطنيا يعكس الثراء التاريخي والثقافي للمملكة.

وأوضحت الهيئة، أن تسجيل المواقع الأثرية في السجل الوطني للآثار يمر بمجموعة من الإجراءات، بدءا من اكتشاف الموقع ثم معاينته من المختصين للتحقق من أثريته، وانتهاء بإعداد وكتابة التقارير العلمية والفنية اللازمة حول الموقع الأثري.

وشملت المواقع الأثرية المكتشفة حديثا مجموعة من مناطق المملكة، حيث كانت منطقة عسير الأكثر من ناحية العدد.

المواقع الأثرية المكتشفة حسب المناطق:

  • 14 موقعا في عسير.
  • 13 موقعا في الجوف.
  • 12 موقعا في حائل.
  • 11 موقعا بجازان.
  • 7 مواقع في القصيم.
  • 6 مواقع في المدينة المنورة.
  • موقعان في الرياض.
  • موقع واحد بالشرقية.
  • موقع واحد في مكة المكرمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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