تسجيل وتوثيق 70 موقعا جديدا في السجل الوطني للآثار

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وأوضحت الهيئة، أن تسجيل المواقع الأثرية في السجل الوطني للآثار يمر بمجموعة من الإجراءات، بدءا من اكتشاف الموقع ثم معاينته من المختصين للتحقق من أثريته، وانتهاء بإعداد وكتابة التقارير العلمية والفنية اللازمة حول الموقع الأثري.
وشملت المواقع الأثرية المكتشفة حديثا مجموعة من مناطق المملكة، حيث كانت منطقة عسير الأكثر من ناحية العدد.
المواقع الأثرية المكتشفة حسب المناطق:
- 14 موقعا في عسير.
- 13 موقعا في الجوف.
- 12 موقعا في حائل.
- 11 موقعا بجازان.
- 7 مواقع في القصيم.
- 6 مواقع في المدينة المنورة.
- موقعان في الرياض.
- موقع واحد بالشرقية.
- موقع واحد في مكة المكرمة.
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