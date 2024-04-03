شكرا لقرائتكم خبر تسجيل وتوثيق 70 موقعا جديدا في السجل الوطني للآثار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت هيئة التراث تسجيل وتوثيق 70 موقعا أثريا جديدا في السجل الوطني للآثار، ليصبح عدد المواقع المسجلة 8917 موقعا أثريا في مختلف مناطق المملكة، تمثل في مجملها إرثا وطنيا يعكس الثراء التاريخي والثقافي للمملكة.

وأوضحت الهيئة، أن تسجيل المواقع الأثرية في السجل الوطني للآثار يمر بمجموعة من الإجراءات، بدءا من اكتشاف الموقع ثم معاينته من المختصين للتحقق من أثريته، وانتهاء بإعداد وكتابة التقارير العلمية والفنية اللازمة حول الموقع الأثري.

وشملت المواقع الأثرية المكتشفة حديثا مجموعة من مناطق المملكة، حيث كانت منطقة عسير الأكثر من ناحية العدد.

المواقع الأثرية المكتشفة حسب المناطق: