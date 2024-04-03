شكرا لقرائتكم خبر علاج المرضى المحتاجين بمستشفيات صحة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومثل الجمعية في التوقيع رئيس مجلس إدارتها طلال محمد الناشري، وعن التجمع الصحي الثاني الرئيس التنفيذي الدكتور شادي الخياط.
وتتضمن الاتفاقية 3 محاور تشمل الإسهام في علاج المرضى المحتاجين في مستشفيات صحة جدة، والإسهام في برامج التوعية والتثقيف الصحي، والمشاركة في برامج التطوع الصحي.
وأفاد الناشري بأن جمعية العلاج الآمن تقدم خدمات العلاج والتوعية والتثقيف الصحي للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، وتقديم الدعم والاستشارات النفسية والاجتماعية من قبل كادر متخصص في المجال الاجتماعي والنفسي بجدة.
كانت هذه تفاصيل خبر علاج المرضى المحتاجين بمستشفيات صحة جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.