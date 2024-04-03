علاج المرضى المحتاجين بمستشفيات صحة جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت جمعية العلاج الآمن والتجمع الصحي الثاني بجدة أمس الأول، اتفاقية تعاون مشترك لتعزيز العمل الخيري في المجتمع وتحقيق الأهداف الإنسانية في المجال الصحي.

ومثل الجمعية في التوقيع رئيس مجلس إدارتها طلال محمد الناشري، وعن التجمع الصحي الثاني الرئيس التنفيذي الدكتور شادي الخياط.

وتتضمن الاتفاقية 3 محاور تشمل الإسهام في علاج المرضى المحتاجين في مستشفيات صحة جدة، والإسهام في برامج التوعية والتثقيف الصحي، والمشاركة في برامج التطوع الصحي.

وأفاد الناشري بأن جمعية العلاج الآمن تقدم خدمات العلاج والتوعية والتثقيف الصحي للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، وتقديم الدعم والاستشارات النفسية والاجتماعية من قبل كادر متخصص في المجال الاجتماعي والنفسي بجدة.