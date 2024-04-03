قطار الحرمين ينقل 1.3 مليون عبر رحلات ترددية

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ويخدم مشروع «قطار الحرمين السريع» مئات الآلاف من الزائرين والمعتمرين خلال رمضان المبارك، عبر رحلات ترددية منتظمة يتم تسييرها على مدار الساعة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة لنقل الزائرين والمواطنين والمقيمين لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ويعد مشروع قطار الحرمين بمحطاته الخمس في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، وجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، أضخم مشروع نقل في منطقة الشرق الأوسط، قدمته المملكة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين على مدار العام، وخصوصا خلال مواسم العمرة والحج، حيث يقطع مسافة 450 كلم في زهاء الساعتين بسرعة تصل إلى 300 كلم / الساعة، ويتم تسييره عبر تقنية كهربائية بشكل كامل، بأعلى مواصفات الأمن والسلامة.
وتتنوع الخدمات المقدمة للمسافرين لتشمل استقبالهم عبر البوابات، والتحقق من بيانات الحجز، ومتابعة انتقالهم عبر السلالم الكهربائية إلى منطقة الانتظار قبل النداء بموعد سير الرحلة، والانتقال عبر السلالم الكهربائية إلى منطقة وقوف القطارات، والإشراف على الحالة الأمنية في المحطة ومناطق العبور، والتحقق من سلامة الأمتعة، وإرشاد المسافرين إلى العربات وفق البيانات المدونة في تذاكر الحجز، وتوجيه الراكب إلى المقعد المخصص، وكذلك خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ونقلهم بواسطة كراسي متحركة.
خطة النقل تشمل:
- 5 محطات.
- 2748 رحلة.
- تسيير رحلات منتظمة.
- 35 قطارا سريعا من مختلف المحطات.
- 417 مقعدا سعة القطار الواحد.
- 450 كلم طول شبكة السكة الحديدية.
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