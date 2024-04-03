نسخة جديدة لتطبيق «بلدي» لدعم جودة الحياة

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ويعكس تطبيق «بلدي» بتحديثاته الجديدة توجهات الوزارة وجهودها المستمرة في تعزيز عمليات التحول الرقمي والمدن الذكية، وتفعيل الابتكار في تقديم الخدمات البلدية، لرفع مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، في خلق مجتمع حضري متطور ومستدام.
ويعد «بلدي» منصة رقمية متكاملة تضم كل الخدمات المرتبطة بالأنشطة التجارية أو الحياة اليومية ونشاطاتها المختلفة.
كما يوفر تحديثات يومية عن المستجدات في الأحياء والطرق، وغيرها من الخدمات المتنوعة والمتوافرة في التطبيق، عبر واجهة مستخدم سهلة وميسرة.
ودشن التطبيق للمرة الأولى - بشكل تجريبي - خريطة تفاعلية لسكان المدن، تساعدهم في العثور على أفضل الطرق والمسارات.
كما يقدم «بلدي» مجموعة من الخدمات النوعية كالتحديثات والتنبيهات المرورية والبلدية وأعمال الطرق والفعاليات.
إضافة إلى الخدمات التي تلبي الاحتياجات اليومية للسكان.
تطبيق «بلدي»
- مشاركة السكان في تطوير الأماكن العامة.
- تسهيل الوصول إلى الخدمات البلدية.
- تسهيل المعاملات على المستوى التجاري.
- إصدار الرخص وطلب الخدمات البلدية.
- تجربة حضرية متكاملة وسهلة داخل المدن.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.