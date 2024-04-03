شكرا لقرائتكم خبر نسخة جديدة لتطبيق «بلدي» لدعم جودة الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان النسخة الجديدة لتطبيق «بلدي»، والتي توفر تجربة رقمية متطورة تجمع بين الخدمات البلدية للأنشطة التجارية والخدمات اليومية التي يحتاجها سكان المدن، وذلك لتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز جودة الحياة في المدن السعودية.

ويعكس تطبيق «بلدي» بتحديثاته الجديدة توجهات الوزارة وجهودها المستمرة في تعزيز عمليات التحول الرقمي والمدن الذكية، وتفعيل الابتكار في تقديم الخدمات البلدية، لرفع مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، في خلق مجتمع حضري متطور ومستدام.

ويعد «بلدي» منصة رقمية متكاملة تضم كل الخدمات المرتبطة بالأنشطة التجارية أو الحياة اليومية ونشاطاتها المختلفة.

كما يوفر تحديثات يومية عن المستجدات في الأحياء والطرق، وغيرها من الخدمات المتنوعة والمتوافرة في التطبيق، عبر واجهة مستخدم سهلة وميسرة.

ودشن التطبيق للمرة الأولى - بشكل تجريبي - خريطة تفاعلية لسكان المدن، تساعدهم في العثور على أفضل الطرق والمسارات.

كما يقدم «بلدي» مجموعة من الخدمات النوعية كالتحديثات والتنبيهات المرورية والبلدية وأعمال الطرق والفعاليات.

إضافة إلى الخدمات التي تلبي الاحتياجات اليومية للسكان.

تطبيق «بلدي»​​​​​​​