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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف وضع برامج متطورة لتحسين الخدمات البلدية في الحج، نظمت أمانة العاصمة المقدسة في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1445، ورشة عمل افتراضية لموسم الحج 1445، بحضور أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود، ونائبه ووكلاء الأمين، وعدد من القيادات المشاركة في منظومة أعمال الحج.

وأكدت الأمانة أن هذه الورشة تأتي ضمن الاستعداد المبكر لموسم الحج، لتقديم أفضل الخدمات البلدية وبشكل متكامل وفق أعلى معايير الجودة، خلال التخطيط والتحضير الجيد لجميع الجوانب المتعلقة بالحج، والتنسيق بين الجهات المعنية المشاركة لتكامل الجهود، لافتة النظر إلى أن الورشة فرصة مهمة لتحسين الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، وتطوير كفاءة العمل، لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للحجاج.

واستعرضت ورشة العمل خلال جلساتها الحوارية، مجالات عرض خطة الإدارة العامة للمشاعر المقدسة، ومراكز الخدمات خلال موسم الحج.

وختمت الورشة أعمالها بجلسة حوارية، لمناقشة أبرز التحديات والعمل على إيجاد حلول ومواجهتها، وتقديم برامج متطورة لتحسين الخدمات البلدية في الحج.