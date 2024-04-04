شكرا لمتابعة خبر عن برد وأمطار غزيرة على الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت الرياض اليوم هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات برد، وذلك بالتزامن مع الحالة المطرية التي تمر بها عدة مناطق بالمملكة.

ورصد أحد سكان المنطقة حبات برد صغيرة وهي تتساقط في الحي الذي يسكن فيه بالتزامن مع هطول الأمطار.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض.