تراند اليوم : "بضاعة أتلفها الهوا".. مسؤول مصري يعلن بيع "طائرات إيرباص" والسبب يثير السخرية على مواقع التواصل

صحيفة الخليج 365: أثار إعلان رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عن صفقة بيع طائرات إيرباص، جدلا واسعا.

وقال يحيى زكريا في تصريحات تلفزيونية أن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من نوعي إيرباص "A220-300" بسبب عدم ملائمتها لظروف مصر المناخية.

وأشار إلى أن الشركة ستستغل حصيلة الصفقة في سداد ثمن قرض شراء طائرات أخرى.

انتقد مغردون مصريون على مواقع التواصل بيع تلك الطائرات لاسيما بعد شرائها بـ4 سنوات فقط.

وقال مغرد ساخرا: "اكتب عندك بضاعة أتلفها الهواء"، وأضاف: "لقد تم شراؤها منذ ٤ سنوات فقط عندهم حق الطقس تغير كتييييييييييييير في مصر في الأربع سنوات دول".