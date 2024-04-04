تراند اليوم : بالفيديو.. "يوسف الثنيان" يكشف سر قلة المواهب السعودية في كرة القدم

صحيفة الخليج 365: كشف لاعب المنتخب ونادي الهلال السابق يوسف الثنيان، سر قلة المواهب السعودية في كرة القدم حاليا.

وقال خلال لقاء مع برنامج الليوان المذاع على قناة روتانا خليجية: " ليس هناك مواهب كما كان في السابق، وذلك على مستوى العالم وخاصة منطقة الخليج وفي المملكة".

وأرجع سبب قلة المواهب إلى عدم ممارسة كرة القدم في المدارس أوالحواري، لافتا إلى أنه وأقرانه وهم صغار في السن كان هاجسهم الوحيد لعب كرة القدم في أي مكان سواء مدارس أو حواري وكان هناك مباريات وتحديات كثيرة.

وأضاف:" الأجهزة التكنولوجية وأجهزة الكمبيوتر شغلت الكثير"