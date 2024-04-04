تراند اليوم : بالفيديو.. لجين عمران تكشف سبب عرضها ملابسها للبيع بدلاً من التبرع بها

صحيفة الخليج 365 : كشفت الإعلامية لجين عمران، عن سبب عدم تبرعها بمقتنياتها من ملابس أو أحذية، رغم وجود فائض لديها.

وقالت لجين خلال برنامج حبر سري :" هل هتبرع بشنطة ديور؟، هل هتبرع بتنورة دولتشي؟".

​​​وأضافت لجين:" الموقع اللي عرض الأشياء اللي لا أحتاجها، هو بيتبرع بنسبة من قيمة المبيعات لمؤسسة إنسانية معينة".

وتابعت:" الموقع سياسته إنه لما يبيع أشياء معينة لمشهور، يأخذ نسبة للتبرع بها، وأنا بالنسبة لي لو أتبرع للفقير ما أتبرع له بشنط وملابس براندات، ما بيستفيد منها بشيء، ولكن أتبرع للجمعيات والمؤسسات اللي انا لي تبرع ثابت معها".

وأكملت:" أصبح عندي غرفتين ملابس وزحمة، وملابس غيري يتمنى يشتريها ولكنها غالية، فأنا بطرحها بسعر أقل، وأخلي غيري يستمتع بيها، وفيه أشياء ما أبيعها أعطيها لأختي".