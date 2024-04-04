تراند اليوم : بالفيديو.. يوسف الثنيان يروي تفاصيل الموقف الذي تسبب في تركه للدراسة

صحيفة الخليج 365: روى لاعب المنتخب ونادي الهلال السابق " يوسف الثنيان" ، تفاصيل الموقف الذي تسبب في تركه للدراسة .

وقال الثنيان خلال لقاء مع برنامج " الليوان" : كنا في معسكر في البرازيل ، ووصلنا الرياض مساء الجمعة بوقت متأخر ، وكانت بداية الدراسة يوم السبت وكانت أيام اختبارات ، ولا كنت أعرف وش المادة اللي علي ، ما كان فيه جوالات ولا شيء .

وأضاف: وصلت المدرسة ولاقيت العيال وسألت وش الاختبار اللي علينا ، وعلموني المادة وكيف هي .. أنا كنت جاي من كرة ومعسكر ما ذاكرت شيء ، حضرت الاختبارات يوم السبت والأحد والاثنين وبعدها وقفت ولم أكمل الاختبارات وكانت هذه نهاية الدراسة .