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تراند اليوم : بالفيديو.. يوسف الثنيان يروي تفاصيل الموقف الذي تسبب في تركه للدراسة

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صحيفة الخليج 365: روى لاعب المنتخب ونادي الهلال السابق " يوسف الثنيان" ، تفاصيل الموقف الذي تسبب في تركه للدراسة .

وقال الثنيان خلال لقاء مع برنامج " الليوان" : كنا في معسكر في البرازيل ، ووصلنا الرياض مساء الجمعة بوقت متأخر ، وكانت بداية الدراسة يوم السبت وكانت أيام اختبارات ، ولا كنت أعرف وش المادة اللي علي ، ما كان فيه جوالات ولا شيء .

وأضاف: وصلت المدرسة ولاقيت العيال وسألت وش الاختبار اللي علينا ، وعلموني المادة وكيف هي .. أنا كنت جاي من كرة ومعسكر ما ذاكرت شيء ، حضرت الاختبارات يوم السبت والأحد والاثنين وبعدها وقفت ولم أكمل الاختبارات وكانت هذه نهاية الدراسة .

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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