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تراند اليوم : المديفر : لماذا ماجد عبدالله لم يأتي مثله على الكرة السعودية؟..شاهد ..الثنيان يجيب

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صحيفة الخليج 365: كشف لاعب المنتخب ونادي الهلال السابق يوسف الثنيان، عن رأيه بشأن عدم ظهور هداف في الكرة مثل ماجد عبدالله .

وقال الثنيان خلال لقاء مع برنامج " الليوان" : لا أعتقد أنه أحد جاء مثل ماجد .

وتابع: فقدنا لاعب كبير مثل ماجد ، وجاء بعده سامي ، أنا استمتع باللعب معه وتحركاته وأهدافه .

وأضاف: ترى سامي مو سهل ولا يقل عن ماجد في النجومية ، وسامي أكثر تحركا من ماجد وممكن يأخذ الأطراف ، وماجد يأخذ العمق ، النهاية .. فالاثنين والله يبدعون.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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