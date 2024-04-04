تراند اليوم : المديفر : لماذا ماجد عبدالله لم يأتي مثله على الكرة السعودية؟..شاهد ..الثنيان يجيب

صحيفة الخليج 365: كشف لاعب المنتخب ونادي الهلال السابق يوسف الثنيان، عن رأيه بشأن عدم ظهور هداف في الكرة السعودية مثل ماجد عبدالله .

وقال الثنيان خلال لقاء مع برنامج " الليوان" : لا أعتقد أنه أحد جاء مثل ماجد .

وتابع: فقدنا لاعب كبير مثل ماجد ، وجاء بعده سامي ، أنا استمتع باللعب معه وتحركاته وأهدافه .

وأضاف: ترى سامي مو سهل ولا يقل عن ماجد في النجومية ، وسامي أكثر تحركا من ماجد وممكن يأخذ الأطراف ، وماجد يأخذ العمق ، النهاية .. فالاثنين والله يبدعون.