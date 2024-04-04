شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يُحذر من مخاطر السيول والأمطار وأماكن تجمع المياه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجهت المديرية العامة للدفاع المدني دعوة إلى المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر ، والبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن الأودية ، وأماكن تجمع المياه وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة .

ودعت إلى الحرص على الإخبار عن الوجهة المحتملة حال السفر أو التنزه وموعد العودة ، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي .

وأهابت المديرية العامة بضرورة اتباع إرشادات السلامة ، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة .