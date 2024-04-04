تراند اليوم : بعد تهديد الرئيس الإيراني بالرد على استهداف قنصليتها.. إسرائيل تعلن التأهب في سلاح الجو وحالة الاستعداد لمنظومة الدفاع

صحيفة الخليج 365_وكالات: وسط تهديدات طهران بالرد القطعي على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية إلإيرانية في دمشق، أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز منظومة الدفاع الجوي "نظرا لتقييم الأوضاع".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "في إطار تقييم الوضع في جيش الدفاع، تقرر تعزيز وتجنيد جنود احتياط إلى أنظمة الدفاع الجوي".

وأشارت وسائل إعلام عبرية في هذا السياق إلى "ذروة اليقظة بعد التهديدات الإيرانية"، لافتة إلى "تقديرات في الجهاز الأمني ​​بأن إيران سترد على الهجوم على القنصلية من خلال منظماتها الوكيلة".

وبينت أنه "تم تسجيل تأهب في سلاح الجو وحالة الاستعداد في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم".

هذا وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعود أمس بالرد على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق.