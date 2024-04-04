تراند اليوم : جنرال أمريكي: الحوثيون على وشك استنفاد مخزونهم من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية المضادة للسفن

صحيفة الخليج 365: أكد قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال أليكسوس غرينكويتش أن حركة "الحوثيين" في اليمن بصدد استنفاد مخزونهم من الأسلحة.

وقال: غرينكويتش، إن الحوثيين على وشك استنفاد مخزونهم من أسراب الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية المضادة للسفن مع تباطؤ وتيرة هجماتهم قليلا.

وأضاف أن "الضربات الانتقامية الأمريكية المستمرة ضد الحوثيين أثرت على سلوكهم ووتيرة عملياتهم لم تعد كما كانت".

وتابع: "يشن الحوثيون هجمات شبه يومية على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن ويطلقون مسيرات وصواريخ من مناطق سيطرتهم في اليمن، وأدت هذه الهجمات "غير الناجحة في الغالب" إلى تعطيل مسار شحن بحري حيوي".