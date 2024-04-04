5 أيام لإدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين

وأوضح الخبير في الشؤون التعليمية عبدالله السلطان، أنه يمكن الاعتراض على نتيجة الحركة خلال فترة الاعتراضات، التي تمتد لمدة 3 أيام من إعلان النتيجة، وبعد الانتهاء من فترة الاعتراضات يتم اعتماد نتيجة الحركة بشكل رسمي، وتكون مباشرة المعلمين المنقولين اعتبارا من عودة المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 1446.
آلية المفاضلة في النقل الداخلي
• تاريخ المباشرة بالشهر والسنة في التعليم، مطروحاً منه أيام الغياب بدون عذر، ويتم رد الغياب من تاريخ الـ 29 محرم 1445، حتى 9 شوال 1445.
• في حال التساوي تكون المفاضلة حسب النسبة الموزونة والتي تتكون من:
عدد أيام الغياب بعذر (30 نقطة) + المعدل التراكمي (20 نقطة) + عام التخرج (20 نقطة) + درجة الأداء الوظيفي للعام السابق (20 نقطة).
• عند التساوي فيما سبق تتم المفاضلة وفق الآتي:
تاريخ المباشرة الأقدم باليوم، ثم المعدل التراكمي الأعلى، ثم الأقدم بعام التخرج، ثم الأعلى بالأداء الوظيفي للعام السابق.
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