تراند اليوم : بالفيديو.. الثنيان يروي قصة إيقافه أثناء بطولة كأس الخليج 1992 واستبعاده من المشاركة في مونديال 1994

صحيفة الخليج 365: تحدث لاعب المنتخب ونادي الهلال السابق يوسف الثنيان، عن كواليس استبعاده من المشاركة في كأس الخليج 1992 ومونديال 1994.

وقال الثنيان، خلال لقاء له مع برنامج الليوان: تفاجأت بإيقافي أنا وفهد الهريفي في كأس الخليج ‪ بقطر دون أن أدري

وأضاف أن الأمور كانت جيدة لكنه فجأة ووجد نفسه موقوف من قبل المدرب مؤكدا أنه لا يعرف السبب حتى هذه اللحظة.

وأشار الثنيان إلى أنه طُلب منه الاعتذار ورفض لعدم ارتكابه خطأ، مبينا أن دورات الخليج دائما ما يحدث فيها كبش فداء إما مدرب أو لاعب، وبها حساسية عالية.

وعندما سأله المذيع هل كانت عقوبة انضباطية؟ قال الثنيان ممكن لكنه لا يدري، وبعدها سأله هل كنت كبش فداء؟، أشار الثنيان إن الأمر وارد بشكل كبير في دورات الخليج.