تراند اليوم : شاهد.. امرأة تضع طفلها الرضيع داخل الثلاجة وتغلق الباب عليه بسبب انشغالها بالهاتف

صحيفة الخليج 365: تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب يوثق قيام امرأة بوضع طفلها الرضيع داخل الثلاجة بدلاً من الخضرة، بسبب انشغالها بالهاتف.

وأبان الفيديو المرأة وهي ممسكة بالهاتف ومندمجة في الحديث مع الطرف الآخر، وكان في يدها الخضرة فيما يلهو ابنها بجوارها.

وأثناء الحديث في الهاتف تناولت ابنها بدل الخضرة ووضعته داخل الثلاجة ثم أغلقت الباب عليه.

وعندما دخل عليها الزوج سألها عن الابن فارتبكت ثم خطف التليفون منها وظلا يبحثان عن ابنهما دون أن يدريا أنه داخل الثلاجة.