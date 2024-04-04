السعودية | الشؤون الإسلامية بالجوف تكمل تهيئة 173 جامعًا ومصلى لعيد الفطر المبارك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الجوف

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف تجهيز 173 جامعًا ومصلى في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأوضح الفرع أنه شرع منذ وقت مبكر في التجهيزات، حرصًا على راحة المصلين وتوفير كل ما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة، وتوزعت هذه المصليات والجوامع بواقع 59 بسكاكا، و20 بمحافظة دومة الجندل، و 17 في صوير، و 31 في طبرجل، و 46 في القريات.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ محمد بن دخيل الدخيل, أنه جرى تهيئة الجوامع ومصليات العيد بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، لافتًا إلى أن وقت صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى.

كما شاركت أمانة منطقة الجوف بالتعاون والتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية في أعمال تهيئة وتجهيز المصليات من خلال أعمال النظافة والتسوية للمصليات ومحيطها، حيث قدم مدير عام فرع الشؤون الإسلامية الشكر لأمانة المنطقة على الجهود المبذولة لتهيئة مصليات العيد والعناية ببيوت الله.