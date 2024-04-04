توفي الشاعر محمد بن منصور بن بريك جراء غرقه في وادي جهام بالدوادمي.

أفاد المنشد فهد مدرهم أن الشاعر محمد بن منصور توفي غرقًا في وادي جهام، وتم العثور على جثمانه ظهر يوم الأربعاء.

ويقع وادي جهام بالقرب من محافظة الدوادمي، التابعة لمنطقة الرياض.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الشاعر محمد بن منصور بن بريك غرقاً في سيول وادي جهام بالدوادمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.