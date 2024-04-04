تراند اليوم : شاهد: مسلمون أتراك يفطرون في نهار رمضان بإسطنبول

صحيفة الخليج 365: وثق التيك توكر الليبي "محمد الويشي"، مقطع فيديو للأجواء في نهار رمضان بمدينة إسطنبول التركية.

وأظهر الفيديو تواجد عدد من الأشخاص أمام ستاربكس يجلسون ويتناولون الطعام والشراب ويدخنون.

وعندما سألهم الويشي هل أنتم مسلمين؟ قالوا نعم فاستفسر عن سبب الإفطار قال أحدهم بسبب العمل، وآخر قال بسبب السفر.

كما رفض فرد الأمن دخول الويشي لـ ستاربكس وقال له ممنوع التصوير.

وقال التيك توكر الليبي، إنه لاحظ أن موضوع الصيام في تركيا حرية شخصية وليس بالقدر المهم.