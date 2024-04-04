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تراند اليوم : بالفيديو.. فنان مصري يكشف كيف خسر 45 كيلو من وزنه خلال 17 يوم

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صحيفة الخليج 365: كشف الفنان المصري محمد ممدوح كيف خسر 45 كلغ من وزنه. مشيرا إلى أنه اعتمد على "صيام الماء"

وقال محمد ممدوح في "بيغ تايم بودكاست" على قناة "إم بي سي": "كنت أشرب 7 لترات من الماء بدون طعام لمدة 17 يومًا، وخسرت 45 كلغ من وزني".

وأضاف أن نظامه الغذائي كان يعتمد على شرب كوب إلى كوبين من الماء على الريق، محذرًا من الإفراط في تناول الماء على الريق بأكثر من هذا القدر حتى لا يتعرض أحد لأضرار التسمم المائي.

وأشار محمد ممدوح إلى خسارته 45 كلغ من وزنه بفضل هذه الحمية، لافتا إلى أن خسارة هذه الكتلة من وزنه ساعدته كثيرًا في تحسين قدرته على التنفس.

وأضاف: "الأكل في حد ذاته متعة، لكن كل شيء يزيد على حده ينقلب إلى ضده"، مشيرًا إلى أنه مكث في أحد الفنادق لمدة 17 يومًا متواصلًا، وكان يتناول الماء فقط بدون أكل.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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